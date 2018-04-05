"Acer" تطلق حواسيب مميزة لعشاق ألعاب الفيديو

أطلق عملاق صناعة الإلكترونيات "Acer" نسخا جديدة من حواسب "Nitro 5" الشهيرة المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو.

وأهم ميزة في هذه الحواسب الجديدة أنها أتت بمعالجات سداسية النوى "Core i7-8850H" و"Core i7-8750H"، تنتجها "Intel" وتعتبر من أفضل المعالجات الحالية.

كما حصلت هذه الحواسب على معالج رسوميات من نوع "GeForce GTX 1050 Ti" وذاكرة وصول عشوائي بحجم 32 غيغابايت وقرص تخزين داخلي "SSD" بسعة 512 غيغابايت، ما يجعلها تتعامل بسرعة مع مختلف أنواع الرسوميات والصور والفيديوهات.

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ومن المفترض أن تطرح هذه الكمبيوترات قريبا في الأسواق بسعر يبدأ من 750 دولارا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر