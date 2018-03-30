مايكروسوفت تخسر واحدا من أهم موظفيها

ذكرت مصادر في مايكروسوفت أن، تيري مايرسون، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ويندوز سيغادر الشركة قريبا.

ووفقا للرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، فإن هذه الخطوة أتت في إطار إعادة هيكلية كبيرة تتبعها الشركة لتحديث خدماتها.

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أما الأقسام التي كان يديرها مايرسون فسيتوزع موظفوها على مجموعتين، مجموعة التجارب والأجهزة (Experiences and Device) سيترأسها بانوس باناي، ومجموعة أخرى ستكون مسؤولة عن تخزين البيانات والسحابات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتي من المفترض أن يترأسها سكوت جيثري.

تأتي تلك الأخبار في الوقت الذي تؤكد فيه مايكروسوفت أنها تعمل على تطوير تقنيات جديدة تتعلق بالسحابات الإلكترونية المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو حول العالم.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر