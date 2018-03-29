مايكروسوفت تجتذب عشاق ألعاب الفيديو

تنوي شركة مايكروسوفت الأمريكية اجتذاب نحو ملياري شخص من عشاق ألعاب الفيديو في العالم بتطويرها تقنيات رقمية جديدة.

ولتحقيق هذه الغاية يعمل الخبراء في مايكروسوفت حاليا على تطوير برمجيات جديدة تسمح لعشاق ألعاب الفيديو عبر الإنترنت باستخدام السحابات الإلكترونية الكبيرة التي ستطرحها الشركة قريبا.

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وتوفر هذه السحابات الإلكترونية مساحات كبيرة لتخزين الملفات المبرمجة والملحقة بالألعاب، أي أن المستخدمين لن يعودوا بحاجة لأجهزة كمبيوتر بمواصفات قوية وذاكرة كبيرة.

وبطرحها لتلك السحابات تكون مايكروسوفت قد اجتذبت أعدادا هائلة من عشاق ألعاب الفيديو حول العالم، والذين لن يدخروا الأموال للحصول على مساحات في تلك السحابات، الأمر الذي سيدر عليها أموالا طائلة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر