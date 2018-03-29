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تلغرام يتوقف عن العمل!

العالم الرقمي

تلغرام يتوقف عن العمل!
Sputnik
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اشتكى العديد من مستخدمي تطبيق تلغرام حول العالم، اليوم الخميس، من مشاكل في عمل التطبيق.

ووفقا لموقع القناة الخامسة الروسية فإن "المشاكل في عمل التطبيق سجّلت لدى العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الاتحاد الروسي، حيث يواجه المستخدمون مشاكل في إرسال الرسائل النصية والدخول إلى التطبيق".

وعلق مؤسس التطبيق، بافل دوروف، عبر حسابه على تويتر قائلا إن هناك عطلا في أحد مخدمات البرنامج، ويتم العمل على حله.

يذكر أن القناة الخامسة الروسية ذكرت في وقت سابق أن المحكمة العليا الروسية كانت قد رفضت الطلبات التي تقدمت بها تلغرام ضد هيئة الأمن الفدرالي في البلاد فيما يتعلق بمفاتيح تشفير الرسائل.

المصدر: القناة الخامسة + نوفوستي

أسعد ضاهر

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