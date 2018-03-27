تعويضات مالية لمالكي "PlayStation 3"

ذكر موقع "لايف. رو" الروسي أن شركة سوني ستقدم تعويضات مالية للذين اشتروا ألعاب "PlayStation 3" لاستخدامها كأجهزة كمبيوتر.

ووفقا للموقع فإن "الشركة ستقدم تعويضات مالية تفوق الـ 3 آلاف دولار لكل شخص اشترى وحدة تحكم PlayStation 3 ما بين خريف عام 2006 وعام2010 لاستخدامها كجهاز كمبيوتر يعمل مع نظام Linux، عقب تصريح الشركة المصنعة بأن تلك الأجهزة قابلة للاستخدام لهذا الغرض".

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ولتلقي تلك التعويضات يجب على مستخدمي تلك الأجهزة تعبئة استمارة خاصة على موقع شركة سوني على الإنترنت، تتضمن الرقم التسلسلي للجهاز الذي يملكونه وبعض المعلومات الإضافية.

وأشار الموقع إلى أن تلك التعويضات ستطال مستخدمي أجهزة "PlayStation 3" المقيمين في الولايات المتحدة الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد سوني فقط.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر