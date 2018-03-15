سوني تتألق بهاتف مميز جديد
استعرضت شركة سوني مؤخرا هاتف "Xperia XA2" الذي تميز بقدر عال من الأناقة والعصرية.
ويتوقع الخبراء أن يعزز هذا الجهاز مبيعات هواتف سوني في الأسواق بفضل مواصفاته المميزة، ومن أهمها:
- هيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.
- معالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 630.
- شاشة بمقاس 5.2 بوصة ودقة عرض (1920х1080) محمية بزجاج Corning Gorilla Glass.
- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 32 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية (microSD/HC/XC) بسعات تصل حتى 256 غيغابايت.
- معالج رسوميات (Adreno 508).
- كاميرا أساسية بدقة 23 ميغابيكسل بميزات التتقريب والضبط الأوتوماتيكي للصورة، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4К.
- منفذ (USB Type-C) بالإضافة إلى تقنيات "NFC".
- التعامل مع شبكات تحديد المواقع "GPS" و"A-GPS" و"غلوناس".
- بطارية بسعة 3300 ميللي أمبير.
- الأبعاد: (142х70х9.7) ملم.
- الوزن: 171 غراما.
المصدر: فيستي. رو
أسعد ضاهر