"Meizu" تسجل براءة اختراع جديدة

سجل عملاق صناعة الإلكترونيات الصينية "Meizu" براءة اختراع تتعلق بتقنية جديدة للهواتف الذكية.

وذكر موقع GizChina الشهير أن "براءة الاختراع التي تقدمت بها Meizu العام الفائت وصرحت عنها مؤخرا، تتعلق بتقنية جديدة لدمج ماسح بصمات الأصابع تحت شاشة الهاتف الذكي، حيث من المفترض أن يوضع الماسح مكان زر Home أسفل الشاشة، ليستخدم لقفل الهاتف وحتى إتمام عمليات الدفع الإلكتروني".

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ويذكر أن ميزة دمج ماسح البصمات في شاشة الهاتف تتوفر حاليا في جهاز "Vivo X20 Plus UD" فقط، لكن من المنتظر أن تظهر في هواتف شركة شاومي "Mi MIX 2S" التي ستطرح قريبا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر