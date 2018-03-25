"لعنة" سامسونغ تلاحق أحدث هواتفها!

اشتكى بعض مستخدمي هواتف "Samsung Galaxy S9" الجديدة من وجود مشاكل في عمل شاشات تلك الهواتف.

ووفقا للشكاوى التي أوردها المستخدمون فإن "شاشات هواتفهم بدأت تعاني من بعض المشاكل في العمل حيث ظهرت عليها بعض (النقاط العمياء) التي لا تستجيب للمس".

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وذكر أحد مالكي Galaxy S9 الجديد أن "المناطق التي لا تستجيب للمس في شاشة هاتفه تعيق القيام بعدة مهام، وتمنعه من كتابة بعض الحروف كـ E وR وT".

ويذكر أن هذا الهاتف الذي طرحته سامسونغ مؤخرا اعتبر الأقوى من بين هواتفها، وزود بميزات جديدة تتابع حركة وجه المستخدم وتتحكم بقفل الشاشة عبر الكاميرا الأمامية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر