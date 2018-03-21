شاومي تطرح أحدث هواتفها

طرحت شركة شاومي الصينية نسختين جديدتين من هواتف "Redmi Note 5" المميزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية فإن جميع النسخ التي طرحتها الشركة من هذه الهواتف في أول يوم من عرضها بيعت بالكامل، وذلك لأنها تجمع بين السعر المناسب والمواصفات الجيدة، ومن أهمها:

- معالج snapdragon، يعتبر من أفضل معالجات الهواتف في الأسواق.

- ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت (حسب النسخة).

- ذاكرة داخلية بحجم 32 أو 64 غيغابايت.

- هيكل خارجي متين من المعدن.

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل مزودة بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

- تقنيات تدعم منظومات الذكاء الاصطناعي.

- شاشات عالية الدقة بأبعاد "18:9".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر