"P20" الجديد من هواوي بمواصفات غير مسبوقة!

ذكر موقع "GizChina" المهتم بالشؤون التقنية أن هاتف "P20" المنتظر من هواوي سيأتي بسعة تخزين هي الأكبر بين المتوفرة في الهواتف الحالية.

وفي انتظار عرض هذا الهاتف رسميا، في 27 مارس الجاري، تشير الشائعات إلى أنه سيأتي بمواصفات غير مسبوقة بالنسبة لهواتف هواوي، والتي من أهمها الذاكرة الداخلية بحجم 256 غيغابايت.

Huawei P20 (with two, not three, rear cameras) pic.twitter.com/GRJbIS8NNY — Evan Blass (@evleaks) 26 февраля 2018 г.

ومن المفترض أن تطرح الشركة المصنعة هاتفها بثلاث نسخ مختلفة هي P20 وP20 Plus وP20 Pro ستزود بشاشات OLED تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريبا، وذاكرة وصول عشوائية بأحجام 4 و6 و8 غيغابايت، بالإضافة إلى كاميرات خلفية مزدوجة عالية الدقة.

أما نظام التشغيل في هذه الهواتف فمن المفترض أن يكون "Android Oreo" مع واجهات "EMUI 8.0".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر