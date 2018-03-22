أسوس تطرح هاتفا بمواصفات منافسة

طرحت شركة أسوس مؤخرا هاتف "ZenFone Max Plus" الجديد بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

ويتوقع الخبراء في أسوس أن يلقى الهاتف الجديد رواجا كبيرا نظرا لمواصفاته العملية، ومن أهمها:

- معالج ثماني النوى "MediaTek MT6750T" بتردد 1.5 غيغاهيرتز.

- معالج الرسوميات ARM Mali-T860 MP2.

- نظام التشغيل: Android 7.0 (Nougat) مع واجهات "Asus ZenUI 4.0".

- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية بحجم 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية (microSD/HC/XC) بسعات تصل إلى 256 غيغابايت.

- القدرة على التعامل مع شبكات (Wi-Fi 802.11 b/g/n وWi-Fi Direct وBluetooth 4.0).

- منافذ (USB 2.0) و(CTIA 3.5) .

- شاشة بحجم 5.7 بوصة بدقة عرض (2160х1080) محمية بزجاج (2.5D).

- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل وفتحات عدسات "f/2.0" قادرة على تصوير فيديوهات بدقة FullHD.

youtube/Tech Princess

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- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وفتحة عدسة "f/2.0".

- منفذين لبطاقات الاتصال من نوع "nanoSIM" يمكن استخدام أحدهما لبطاقة الذاكرة.

- بطارية كبيرة بسعة 4130 ميللي أمبير.

- ماسح لبصمات الأصابع.

- الأبعاد (152.6х73х8.8) ملم.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر