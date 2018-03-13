آبل تطور شواحن فريدة للهواتف الذكية

ذكرت مصادر مطلعة في عالم التقنية أن شركة آبل تعمل على تطوير شواحن مقاومة للماء مخصصة للعمل مع هواتفها الذكية.

ومنذ إطلاق آبل لهواتف "آيفون-7" قبل نحو عامين، حرصت الشركة على أن تكون هواتفها مزودة بهياكل خاصة مقاومة للماء والغبار، ووفقا لموقع Patently Apple فإن الشركة سجلت براءة اختراع جديدة تخص شواحن مزودة بكوابل "Lightning" مقاومة للماء أيضا.

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وفي حين لم تدل آبل بأي تصريحات رسمية حول براءة الاختراع المذكورة، أشارت عدة مصادر إلى أن الفريد في هذه الشواحن هو أن "هيكلها الأساسي سيكون محميا من الماء أيضا، وليس الكابل الموصول فيه فقط".

تجدر الإشارة إلى أن آبل تعمل في الفترة الأخيرة على تطوير العديد من التقنيات الجديدة التي تتعلق بمجال الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، حتى أنها تنوي طرح حاسوب "ultrabook" رخيص، هذا العام، لتعزيز مواقعها في سوق الإلكترونيات.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر