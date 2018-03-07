"Vivo" تطرح هاتفا بمواصفات هي الأولى من نوعها في العالم!

استعرضت شركة "Vivo" الصينية مؤخرا هاتف "Apex" بمواصفات تميزه عن جميع الهواتف الذكية الموجودة!

وأهم ما يميز هذا الهاتف هو شاشة الـ OLED بحجم 5.99 بوصة التي غطت كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، وخلت من أي عناصر إضافية كالكاميرا الأمامية وماسح بصمات الأصابع.

تمكنت "Vivo" من استغلال 98% من مساحة الواجهة الأمامية للهاتف بفضل التقنية المميزة التي وضعت فيها الكاميرا الأمامية داخل جسم الجهاز لتخرج للأعلى حين الحاجة لاستعمالها، فضلا عن أنها دمجت ماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة مباشرة، أي أنها أحرزت الخطوة التي عجزت سامسونغ وآبل عن القيام بها منذ سنوات.

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ومن أهم التقنيات المهمة الأخرى التي تميز هاتف "Vivo Apex" الجديد هو المعالج الذي جاء من نوع "Qualcomm Snapdragon 845" والذي يعتبر واحدا من أفضل معالجات الهواتف الموجودة حاليا، فضلا عن الكاميرا الأساسية المزدوجة ونظام "HiFi" الفريد للصوتيات.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر