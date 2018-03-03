خبراء: مشروع (Starlink) للإنترنت الفضائي قد يقضي على معظم شركات الإنترنت

نوه خبراء في مجال التقنية أن شبكة "Starlink" العالمية للإنترنت الفضائي ستطغى على عمل العديد من شبكات الإنترنت حول العالم.

وفي حديث عن الموضوع قال موقع L.A Times :"الخبراء يتوقعون أن مشروع شبكة الإنترنت الفضائي الذي ستطلق أقماره شركة سبيس إكس الأمريكية سيشكل تهديدا حقيقيا على عمل العديد من شركات الإنترنت العالمية مستقبلا كشركات Globalstar Inc و Iridium Communication، وحتى من الممكن أن يقضي على مشروع One Web البريطاني لتزويد العالم بالإنترنت".

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تجدر الإشارة إلى أن مشروع "Starlink" يهدف لإطلاق نحو 4425 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدارات الأرض لتدور على ارتفاع 1100-1300 كلم وتزود معظم مناطق الأرض بشبكات الإنترنت، حيث ستتولى شركة "سبيس إكس" الأمريكية مهمة إطلاق تلك الأقمار، وفي حال ازدياد الضغط على تلك الشبكات فمن المفترض إطلاق 7518 قمرا آخرا.

ومن المفترض أن تبدأ تلك الشبكات عملها بشكل جزئي في عام 2020، بالرغم من أن بعض خبراء سبيس إكس شككوا بإمكانية إطلاق عمل تلك الأقمار في الوقت المقرر.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر