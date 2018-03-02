ثلاجة ذكية تلتقط "صور سلفي" لمحتوياتها!

أطلقت شركة سامسونغ ثلاجة ذكية يمكنها تتبع النظام الغذائي الخاص بالمستخدمين والتقاط صور للمنتجات الموجودة بداخلها.

وتتميز الثلاجة بوجود شاشة كبيرة تعمل باللمس على أحد أبوابها، كما تشمل مساعدا صوتيا ذكيا يستجيب للأوامر، مثل تشغيل الموسيقى الكلاسيكية، وغير ذلك. كما تحتوي على كاميرا تلتقط صورا لمحتوياتها، وترسلها إلى هواتف المستخدمين.

ويمكن تحميل مجموعة من التطبيقات في تصميم الثلاجة، ما يسمح باستخدام التقويم والتلفاز من خلالها، وكذلك مشغل الموسيقى. وتعمل سلسلة من الكاميرات والتطبيقات معا، لتوفير المعلومات اللازمة المتعلقة بالمنزل.

إقرأ المزيد

وصممت الشركة المساعد الرقمي، بيكسي، للمساعدة في إدارة هذه العمليات. وقال المتحدث الرسمي باسم سامسونغ، في المؤتمر العالمي للجوال، تُرسل المعلومات من جهاز إلى آخر، ويمكن السيطرة عليها باستخدام الهاتف.

وتعد هذه الثلاجة واحدة من بين عدة أجهزة جديدة لامعة تعرضها شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، في المؤتمر العالمي للجوال في مدينة برشلونة الإسبانية هذا الأسبوع، حيث تشمل "مطبخ المستقبل" التفاعلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الثلاجة الذكية متاحة في بريطانيا على موقع سامسونغ بسعر 3599 جنيه إسترليني، ولكنها غير متوفرة حاليا في الولايات المتحدة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا