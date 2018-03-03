أمازون تقتحم عالم المنازل الذكية!

قررت شركة أمازون الشهيرة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت اقتحام عالم المنازل الذكية بإنفاق نحو مليار دولار لشراء شركة "Ring".

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن "أمازون انفقت 1.1 مليار دولار لشراء شركة (Ring) المتخصصة بتطوير تقنيات كاميرات المراقبة عبر الإنترنت وأجهزة الأمان المصممة للمنازل الذكية".

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ومن أشهر البضائع التي طرحتها Ring في السنوات الأخيرة كانت "الأقفال الذكية" المخصصة لتوفير الحماية للمنازل، والمزودة بأنظمة كاميرات موصولة بشبكة الإنترنت، وقادرة على توفير بث حي لصاحب المنزل ليتمكن من رؤية ما يجري داخل منزله وفي محيطه.

ويبلغ ثمن هذه الأقفال في الولايات المتحدة 179 دولار، أما الاشتراك الشهري لاستخدامها فيبلغ 3 دولارات فقط، ويمكن الاشتراك بخدماتها لمدة عام مقابل 30 دولار.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر