فيسبوك تكشف عن خططها لتوفير الإنترنت المجاني حول العالم

طرحت شركة فيسبوك على مدى السنوات القليلة الماضية، العديد من المبادرات لتوفير إنترنت مجاني في المناطق المختلفة بجميع أنحاء العالم.

وقد أعلنت الشركة خلال المؤتمر العالمي للجوال 2018، ببرشلونة، عن نيتها توفير إنترنت مجاني للمناطق الريفية في جميع أنحاء العالم عبر تقنية لاسلكية تسمى" تيراغراف"، وهي تقنية لا توفر الاتصال فحسب، بل تقوم بذلك بشكل سريع، وتعمل على التردد ذاته الذي يجري اختباره من قبل المشغلين لشبكات الجيل الخامس 5G للجوال.

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كما ستعتمد الشركة على مشاريع أخرى مثل شبكة "Infra " للاتصالات (TIP) وهو تعاون بين شركات صناعة التكنولوجيا لتسريع تطوير البنى التحتية للإنترنت في المناطق الريفية. أما الثانية فتسمى محطة "OpenCellular" وهي قاعدة طاقة منخفضة محسنة للمناطق المحرومة في جميع أنحاء العالم.

ومن أجل تنفيذ جميع هذه المشاريع، لا يمكن لفيسبوك أن تعمل بمفردها، لذلك أعلنت عملاق شبكات التواصل عن شراكات جديدة يمكن أن تسرع من وتيرة الجهود المبذولة في تحقيق أهدافها.

وقال جاي باريك، رئيس قسم الهندسة والبنية التحتية في فيسبوك، خلال اجتماع عقد في برشلونة، إن شركة "China Unicom "، و"Sprint "، و"Telenor"، هي أحدث شركات الطيران التي انضمت إلى مشروع " Infra " للاتصالات (TIP)، وأن المشروع نما الآن إلى أكثر من 500 عضو"، وهذا ما يدل على أن العديد من الشركات المستثمرة في مشروع (TIP) ستتعاون أيضا مع فيسبوك لدعم نظم مثل "تيراغراف" و"OpenCellular"، بهدف توفير الانترنت لجميع المناطق ذات الشبكة الضعيفة من جميع أنحاء العالم.

وأكد باريك أنه كما يتضح من هذه التطورات، فإن فيسبوك ستظل ملتزمة بالعمل مع شبكات الاتصالات والمشغلين للمساعدة في ربط 3.8 مليار شخص ما يزالون غير قادرين على الاتصال بالإنترنت.

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني