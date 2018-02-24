"تورنت" يعرّض ملايين الحواسب للاختراق!

أكد خبراء في أمن المعلومات أن برنامج "uTorrent" الشهير لتحميل الفيديوهات يعرض الحواسب لخطر الاختراق.

وتعليقا على الموضوع قال خبراء في فريق Google Project Zero المتخصص بشؤون البرمجة إن "نسخ uTorrent الموجودة على الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز تحتوي على ثغرات برمجية معينة وشيفرات يمكن استغلالها من قبل المخترقين وقراصنة الإنترنت، تلك الثغرات تمكنهم من الوصول إلى الفيديوهات التي يحملها المستخدم ومشاهدتها ومعرفة تواريخ تحميلها".

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من جانبه أكد موقع Ars Technica أن "الخبراء والمبرمجين المسؤولين عن uTorrent قاموا بإصلاح الثغرة الموجودة في البرنامج، لكنهم ينصحون المستخدمين بتحديث النسخ الموجودة لديهم أو تحميل أحدث نسخة من البرنامج".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر