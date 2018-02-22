نوكيا تتألق من جديد بهاتف مميز

تداولت عدة مواقع وصفحات على الشبكة العنكبوتية صورا وفيديوهات أكدت أنها لهاتف " Nokia 10" الذي سيعيد اسم نوكيا بقوة إلى الأسواق.

أهم ما سيميز هذا الهاتف وفقا للتسريبات هو الكاميرا الخلفية المزدوجة التي ستأتي بدقة (16+16) ميغابكسل بعدسات من شركة " Carl Zeiss" الشهيرة، والقادرة على تصوير الفيديوهات والصور بدقة عالية، فضلا عن الكاميرا الأمامية والتي ستأتي مزدوجة أيضا بدقة 8 ميغابكسل.

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وسيضمن الأداء العالي لهذا الهاتف معالج "snapdragon845 " وهو من أفضل معالجات الهواتف في العالم، فضلا عن ذاكرات الوصول العشوائي التي تأتي 6 و8 غيغابايت، والذاكرة الداخلية 128 أو 256 غيغابايت.

انتشرت التسريبات حول هذا الهاتف في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق نوكيا طرحها لهاتف "Nokia 9" خلال معرض " Mobile World Congress" الذي سيعقد أواخر فبراير/شباط الجاري.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر