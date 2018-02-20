شبيه "آيفون- X" الجديد من أسوس

تداولت بعض مواقع الإنترنت صورا جديدة أكدت أنها لهاتف "Zenfone 5" المنتظر أن تطرحه أسوس قريبا.

وبالنظر للصور والتغريدات المتداولة على تويتر لهذا الهاتف، يمكن ملاحظة أن شكله الخارجي شبيه إلى حد كبير بشكل هاتف "آيفون- X" باستثناء وجود ماسح لبصمات الأصابع على واجهته الخلفية ومنفذ لسماعات الأذن "3.5" ملم على القسم السفلي بجانب منفذ الشحن.

Upcoming Asus Zenfone 5 like as Iphone X pic.twitter.com/kRct6TtmA4 — Desh Tech (@desh_tech) 17 февраля 2018 г.

أما فيما يتعلق ببعض المواصفات الفنية الأخرى، فمن المنتظر أن يأتي "Zenfone 5" بشاشة بأبعاد "18:9" و ميزة التعرف على الوجوه، فضلا عن معالج سريع الأداء من Qualcomm.

Asus Zenfone 5 With iPhone X-Like Notch Leaked in a Live Image pic.twitter.com/OACcmo1Zrl — BintooShoots.com (@BintooShoots) 17 февраля 2018 г.

ومن المنتظر أن تستعرض أسوس رسميا هذا الهاتف خلال معرض "MWC 2018" الذي سيعقد ما بين 26 فبراير و 1 مارس القادم.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر