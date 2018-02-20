تسريبات عن هاتفي نوكيا الجديدين (صور)

نشر المدون الشهير "إيفان بلاس" صورا أكد أنها لهاتفي " Nokia 7 Plus" و "Nokia 1" المنتظرين.

ووفقا للتسريبات فإن "Nokia 7 Plus" ذو شاشة عالية الدقة بمقاس 6 بوصات وأبعاد "18:9" بالإضافة لمعالج Snapdragon 660، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت وماسح لبصمات الأصابع يتوضع على الغطاء الخلفي أسفل الكاميرا الخلفية المزدوجة.

Nokia 7+, with Android One in tow pic.twitter.com/r5sbFUxsyx — Evan Blass (@evleaks) 15 февраля 2018 г.

وسيعمل هذا الهاتف بنظام "Android 8 Oreo" وسيتلقى تحديثات أندرويد التي ستطرحها غوغل على مدى العامين القادمين على الأقل.

أما فيما يتعلق بهاتف "Nokia 1" الاقتصادي، فستكون شاشته ذات أبعاد "16:9" ودقة عرض "720х1280" فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 8 غيغابيات.

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من جانبها ذكرت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع أجهزة نوكيا أن الجهازين من المفترض أن يطرحا في الأسواق في الـ 25 من فبراير/شباط الجاري.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر