بلاك بيري تعود للأسواق بهاتف جديد

قررت شركة بلاك بيري الشهيرة العودة لسوق الهواتف الذكية بطرح هاتف مميز لا يشبه هواتفها التقليدية.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف تحت اسم "UNI" حيث سيأتي على نمط هواتف "سلايدر" التي تتكون من قسمين ينزلق أحدهما فوق الآخر.

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وخلافا لهواتف بلاك بيري التقليدية سيخلو هذا الجهاز من لوحة المفاتيح من نوع "QWERTY"، ويزود بلوحة مفاتيح تقليدية توضع تحت القسم العلوي الذي يحوي على شاشة تعمل باللمس، وكاميرا مميزة مزودة بخصائص التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

تجدر الإشارة إلى أن بلاك بيري كانت قد صرحت في سبتمبر/أيلول الفائت بأنها تنوي التعاون مع شركات أخرى لإنتاج هواتف جيدة ستطرحها في الأسواق تحت علامتها التجارية، والمختصون فيها سيتفرغون بشكل أكبر للتركيز على مواضيع أمن الإنترنت.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر