غوغل تقدم للمستخدمين "أسوأ تغيير في التاريخ "

أجرت غوغل تغييرا كبيرا فيما يتعلق بكيفية ظهور الصور في نتائج البحث، مما أثار غضب وانتقاد مستخدمي الإنترنت.

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة يوم الخميس الماضي، أنها لن تظهر خيار "عرض الصور" في نتائج البحث عن الصور.

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وكان في السابق يظهر زر "عرض الصور" للمستخدمين عند النقر على الصورة فقط، من دون الاضطرار إلى زيارة الموقع الذي يتضمنها.

وقالت غوغل إن هذا التغيير جاء نتيجة لاتفاق التسوية التي توصلت إليه مع مكتبة "GettyImages" للصور.

وشملت الصفقة أيضا أحكاما تتطلب من غوغل عرض معلومات إضافية حول حقوق الطبع والنشر.

وبدلا عن زر "عرض الصورة"، يمكن للمستخدمين النقر على الرابط الموجود أعلى الصورة واختيار زر "زيارة" للوصول إلى الموقع الذي يتضمن الصورة، وهو ما يعتبر خبرا "رائعا" للمصورين ومواقع الويب الذين اشتكوا من أن ميزة "عرض الصور" قد شجعت المستخدمين على سرقة صورهم من دون الحصول على إذن أو دفع مقابل.

وقالت غوغل عبر تغريدة لها، إن التغييرات جاءت لإرضاء كلا الطرفين، مشيرة إلى أنها "مصممة على تحقيق التوازن بين خدمة احتياجات المستخدمين ومخاوف الناشر" مؤكدة أنها تأخذ بالاعتبار مصلحة الجميع.

ولكن يبدو أن ذلك لم يرضِ مستخدمي غوغل الذين كانوا غاضبين بشأن التغيير، ولجأ الكثيرون للتعبير عن غضبهم عبر تويتر حيث قال بعضهم إنه "أسوأ تغيير في تاريخ البشرية" كما وصفه آخرون بأنه "فظيع" وأنه لا يخدم المستخدمين، ويعتبر "خطوة إلى الوراء".

ولم تستجب غوغل بعد لانتقادات المستخدمين.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني