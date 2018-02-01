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غوغل تحذف أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من متجرها

العالم الرقمي

غوغل تحذف أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من متجرها
Gettyimages.ru S3studio / Contributor
غوغل توقف أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من متجرها
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أكدت غوغل أن الخوارزميات الذكية التي قامت بتطويرها بهدف منع التطبيقات الضارة من الوصول إلى مستخدمي أندرويد، تمكنت من إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من متجر "غوغل بلاي" عام 2017.

وقالت الشركة إنها حققت نموا بنسبة 70% في عمليات الإزالة الإجمالية مقارنة بالعام 2016.

وكتب أندرو أهن، مدير الإنتاج في "غوغل بلاي"، في مدونة على الإنترنت: "لم نقم بإزالة المزيد من التطبيقات السيئة فحسب، بل تمكنا من التعرف عليها والتحرك ضدها، وقد تم إيقاف 99% من التطبيقات الخبيثة قبل وصولها إلى المستخدمين".

وتعزو غوغل هذا النجاح إلى خدمة "Google Play Protect" التي وضعتها العام الماضي للكشف عن البرامج الضارة، وحماية المستخدمين من التطبيقات الخبيثة التي تنجح بين الحين والآخر في الوصول للمتجر، حيث تعتمد خدمتها على "نماذج وتقنيات التعلم الآلي الجديدة".

المصدر: ذي فيرج

فادية سنداسني

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