غوغل تحذف أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من متجرها

أكدت غوغل أن الخوارزميات الذكية التي قامت بتطويرها بهدف منع التطبيقات الضارة من الوصول إلى مستخدمي أندرويد، تمكنت من إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من متجر "غوغل بلاي" عام 2017.

وقالت الشركة إنها حققت نموا بنسبة 70% في عمليات الإزالة الإجمالية مقارنة بالعام 2016.

وكتب أندرو أهن، مدير الإنتاج في "غوغل بلاي"، في مدونة على الإنترنت: "لم نقم بإزالة المزيد من التطبيقات السيئة فحسب، بل تمكنا من التعرف عليها والتحرك ضدها، وقد تم إيقاف 99% من التطبيقات الخبيثة قبل وصولها إلى المستخدمين".

وتعزو غوغل هذا النجاح إلى خدمة "Google Play Protect" التي وضعتها العام الماضي للكشف عن البرامج الضارة، وحماية المستخدمين من التطبيقات الخبيثة التي تنجح بين الحين والآخر في الوصول للمتجر، حيث تعتمد خدمتها على "نماذج وتقنيات التعلم الآلي الجديدة".

Keep your apps on the nice list. Google Play Protect actively scans your #Android device around the clock to make sure they are all good to use. pic.twitter.com/JqUmGS1S2L — Android (@Android) December 18, 2017

المصدر: ذي فيرج

فادية سنداسني