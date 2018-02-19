غوغل تدعم اللغة العربية في مساعدها الرقمي استعدادا لدخول السعودية

أعلنت غوغل عزمها توسيع نطاق خدمة مساعدها الرقمي، خلال مؤتمر "2018 Digital News Initiative" في أمستردام.

وكشفت غوغل عن خططها المقبلة عبر خارطة توضح سعيها لطرح مساعدها الرقمي "Google Assistant" في ما مجموعه 52 بلدا في وقت لاحق من العام الجاري، ودعم 25 لغة في الإجمال، مما يعني أنها ستطلق مساعدها في 38 بلدا جديدا وإضافة 17 لغة جديدة.

ويبدو أن غوغل تسعى لإطلاق مساعدها الرقمي في أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية فضلا عن روسيا والمملكة العربية السعودية، ومجموعة صغيرة من المناطق في جنوب شرق آسيا، مما يعني أن مساعد غوغل سيحصل على دعم للغة العربية والروسية والهندية والهولندية وغيرها.

Google Assistant may support 38 more countries and 17 more languages in 2018 https://t.co/xC9BD1ceS0pic.twitter.com/GRgWXYEv1R — Android Police (@AndroidPolice) February 15, 2018

Netherlands one of 38 new countries to get Google Assistant this year https://t.co/Eaw0pJPyXA — Pocketnow (@Pocketnow) February 16, 2018

المصدر: أندرويد بوليس

فادية سنداسني