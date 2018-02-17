غالاكسي "S9" في الأسواق قريبا

نشرت إحدى قنوات سامسونغ على اليوتيوب فيديوهات ترويجية أعلنت فيها عن الموعد الرسمي لطرح هاتف "S9" المنتظر.

وبالنظر للمقاطع المذكورة، يمكن ملاحظة موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف، في 25 فبراير الجاري.

وحاولت سامسونغ من خلال هذه الفيديوهات نشر تلميحات عن السمات الأساسية التي سيتمتع بها "S9"، كسرعة الأداء وجودة التصوير بقدرة الكاميرا على التقاط عدد كبير من الإطارات في زمن قصير، ما سيحسن من جودة الفيديوهات.

وبالإضافة لتلك السمات، ألمحت الفيديوهات إلى أن الهاتف سيدعم ميزة "3D Animoji" التي ستتابع حركات وجه المستخدم وتتفاعل معها.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر