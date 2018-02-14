ما الجديد في "iOS 12" المنتظر

تتحضر شركة آبل لإطلاق نسخة جديدة من نظام التشغيل "iOS" المخصص لهواتفها الذكية.

وتنوي آبل الاهتمام بقدرة برنامج "iOS 12" على التعامل مع بقية أجهزتها من الكمبيوترات والحواسب اللوحية، حيث من المفترض أن تعمل هذه النسخة على حواسب "macOS 10.14".

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كما ركزت آبل أثناء تطوير "iOS 12" على تحسين عمل خاصية الـ "Animoji" لتصبح أكثر تفاعلا مع المستخدم.

وبالإضافة لتلك التعديلات، ستحن آبل في نظام تشغيلها الجديد خاصية "عدم الإزعاج" التي ستمكن المستخدم من تحديد المكالمات والرسائل غير المرغوبة بشكل أفضل.

ومن المقرر أن تطال التعديلات أيضا المساعد الصوتي "Siri"، إذ يفترض أن يصبح أكثر تفاعلا مع المستخدم وأعلى قدرة على فهم الأوامر الصوتية، فضلا عن أن أجهزة آبل الذكية كـ "iPhone X" ستحصل على تقنيات الواقع المعزز.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر