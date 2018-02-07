آبل تعد بعدم إبطاء هواتف "آيفون 8" و"X"

أكدت مصادر مطلعة في مجال التقنية أن شركة آبل لن تتعمد هذه المرة إبطاء عمل هواتف "آيفون-8" و"آيفون- X".

ويتضح ذلك وفقا للمصادر "من الرسالة التي بعثتها آبل استجابة لطلب السيناتور في الحزب الجمهوري الأمريكي جون ثون، والذي طالب فيها الشركة بعدم إصدار تحديثات جديدة تتسبب ببطء عمل هواتفها على غرار تلك التي كانت تصدرها سابقا".

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وعلى الرغم من أن الرسالة لم تتضمن تصريحا مباشرا من آبل بعدم نيتها تكرار تلك الأفعال، إلا أن نصها وفقا للمعلومات يشير إلى عدم الحاجة لإبطاء عمل الهواتف الجديدة بإصدار نسخ وبرمجيات خاصة لبرنامج التشغيل.

وتأتي تلك الخطوة من آبل بعد الفضائح الكبيرة التي لاحقتها بسبب تعمدها إبطاء عمل هواتفها القديمة، عن طريق إصدار تحديثات خاصة لنظام التشغيل، حيث رفعت جهات عدة دعاوى قضائية ضد الشركة.

الصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر