متصفح كروم يعلن الحرب على مواقع "HTTP"

تنوي غوغل تصنيف جميع مواقع "HTTP" على أنها "غير آمنة"، بحسب ما ذكرته الشركة عبر مدونتها على الإنترنت.

وستبدأ غوغل تطبيق هذه الخطوة في النسخة القادمة من متصفح كروم 68 والذي سيتم إطلاقه في يوليو المقبل، حيث سيحذر المتصفح المستخدمين عن طريق إشعار إضافي في شريط العناوين، ويقوم غوغل كروم حاليا بتحديد مواقع "HTTPS" مع رمز القفل الأخضر وعلامة "Secure" لتأكيد أمن الموقع.

A secure web is here to stay! Chrome will mark all HTTP sites as "Not secure" in July 2018. 🔐⚠️ https://t.co/hcIqQvYHUM — Google Chrome (@googlechrome) February 8, 2018

The web is about to become default "Not secure", migrating from this 🔓 being the norm, to this: 🔒. https://t.co/Ig5y1X9OOH#security#httpspic.twitter.com/kz00ZEsJK6 — Chris Messina (@chrismessina) February 8, 2018

وقد عملت غوغل على دفع المستخدمين بعيدا عن المواقع غير المشفرة منذ سنوات، إلا أن هذه الخطوة تعد الأقوى في تحقيق الشركة لهدفها.

ويحمي بروتوكول "HTTPS" القناة بين متصفحك وموقع الويب الذي تزوره، ما يضمن عدم عبث أي شخص ببياناتك والتجسس على ما تفعله، حيث يمكن من دون هذا التشفير، لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى جهاز الراوتر أو مزود خدمة الإنترنت، اعتراض المعلومات المرسلة إلى مواقع الويب أو إرسال برامج ضارة.

المصدر: ذي فيرج

فادية سنداسني