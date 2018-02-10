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متصفح كروم يعلن الحرب على مواقع "HTTP"

العالم الرقمي

متصفح كروم يعلن الحرب على مواقع
Gettyimages.ru Yuri_Arcurs
متصفح كروم يعلن الحرب على مواقع "HTTP"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jun7

تنوي غوغل تصنيف جميع مواقع "HTTP" على أنها "غير آمنة"، بحسب ما ذكرته الشركة عبر مدونتها على الإنترنت.

وستبدأ غوغل تطبيق هذه الخطوة في النسخة القادمة من متصفح كروم 68 والذي سيتم إطلاقه في يوليو المقبل، حيث سيحذر المتصفح المستخدمين عن طريق إشعار إضافي في شريط العناوين، ويقوم غوغل كروم حاليا بتحديد مواقع "HTTPS" مع رمز القفل الأخضر وعلامة "Secure" لتأكيد أمن الموقع.

وقد عملت غوغل على دفع المستخدمين بعيدا عن المواقع غير المشفرة منذ سنوات، إلا أن هذه الخطوة تعد الأقوى في تحقيق الشركة لهدفها.

ويحمي بروتوكول "HTTPS" القناة بين متصفحك وموقع الويب الذي تزوره، ما يضمن عدم عبث أي شخص ببياناتك والتجسس على ما تفعله، حيث يمكن من دون هذا التشفير، لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى جهاز الراوتر أو مزود خدمة الإنترنت، اعتراض المعلومات المرسلة إلى مواقع الويب أو إرسال برامج ضارة.

المصدر: ذي فيرج

فادية سنداسني

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