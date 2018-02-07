لأول مرة.. فوربس تصنف أغنياء العملات الرقمية

في خطوة هي الأولى من نوعها، وضعت مجلة فوربس الشهيرة قائمة صنفت فيها الأشخاص الذين جنوا أموالا طائلة عن طريق الاتجار بالعملات الرقمية.

وتصدر قائمة فوربس، كريس لارسن، الذي قدرت ثروته التي جناها من العملات الرقمية ما بين 7.5 و8 مليارات دولار.

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ومن بين المميزين في تلك القائمة أيضا جاء الأخوان، تايلور وكاميرون وينكلفوس، اللذان وصفتهما صحيفة Telegraph بمليونيري عملة البيتكوين، حيث تراوحت ثروتهما وفقا للتقديرات ما بين 900 مليون و1.1 مليار دولار.

وشمل الترتيب فاليري فافيلوف صاحب شركة "BitFury" المطورة للإلكترونيات المتعلقة بسوق العملات الرقمية، والذي قدرت ثروته بـ 500 إلى 700 مليون دولار.

وقدرت ثروة الكندي من أصول روسية، فيتالي بوتيرين (24 عاما)، بحسب التصنيف ما بين 400 إلى 500 مليون دولار، حيث احتل المرتبة 17 من أصل 19، وهو مخترع عملة "Ethereum"، أكثر العملات الرقمية شعبية بعد بيتكوين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التصنيف تقريبية، نظرا للسرية التي تحيط بسوق تلك العملات وتشفيرها المعقد على الإنترنت.

المصدر: فيدوموستي

أسعد ضاهر