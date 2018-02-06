عملة "البيتكوين" تخسر ربع قيمتها في يوم واحد

واصلت "البيتكوين"، العملة المشفرة الأشهر في العالم، خسائرها اليوم الثلاثاء حيث تراجعت دون مستوى الـ 6 آلاف دولار، لتفقد بذلك نحو 25% من قيمتها في يوم واحد.

وتظهر بيانات موقع "كوين ديسك"، أن عملة "البيتكوين" بلغت بحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو (07:05 بتوقيت غرينيتش) 6203.33 دولار، مقابل 8222.80 دولار بلغتها في مستهل يوم أمس، أي أن العملة الافتراضية تراجعت بنحو 2019.47 دولار أو 24.55%.

وتكون بذلك عملة "البيتكوين" قد خسرت نحو نصف قيمتها منذ بداية 2018، وفي الأسبوع الماضي سجلت البيتكوين" أسوأ أداء أسبوعي لها منذ 2013.

ويأتي هذا الهبوط مع إعلان المزيد من الحكومات والبنوك عن عزمها تضييق الخناق على تداول العملات الرقمية.

وكانت مجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية قالت الأحد الماضي إنها ستحظر على العملاء شراء بتكوين باستخدام بطاقات الائتمان.

وبهذا ينضم البنك البريطاني إلى العملاقين الأمريكيين "جيه بي مورغان تشيس آند كو" و"سيتي غروب"، اللذين أعلنا عن حظر مماثل بسبب القلق من أن البنوك قد تتعرض للمساءلة عندما تهوي قيمة العملات الشديدة التقلب.

ويرى المحلل كريج إيرلام لدى شركة "أواندا" لسمسرة العملات أن "العملات المشفرة لم تعد مرغوبة منذ منتصف ديسمبر وتراجعها تفاقم بفعل سيل الأنباء السلبية، الذي لا يتوقف وتكهنات بزيادة الإجراءات التنظيمية تماما كما حدث عندما ساعد سيل الأنباء الإيجابية المطرد في ارتفاعها الفلكي".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي