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واتس آب تختبر ميزة جديدة لمكالمات الفيديو

العالم الرقمي

واتس آب تختبر ميزة جديدة لمكالمات الفيديو
Reuters Dado Ruvic/Illustration
واتس آب تختبر ميزة جديدة لمكالمات الفيديو
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تختبر واتس آب ميزة جديدة لمكالمات الفيديو على منصتها، والتي من المنتظر أن تطلقها قريبا بشكل رسمي عبر نظام أندرويد.

ورصدت الميزة الجديدة التي من شأنها السماح بإجراء مكالمات فيديو جماعية عبر التطبيق، من قبل موقع "WABeta Info"، في النسخة التجريبية من واتس آب بيتا رقم "2.18.39" في نظام أندرويد.

وذكر الموقع أن إصدار التطبيق الجديد يتضمن خيارا يتيح إمكانية إضافة عدد من الأشخاص لإجراء مكالمة فيديو جماعية، ويمكن للمستخدم رؤية أيقونة التحديث الجديد في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.

وتدعم الخدمة الجديدة استدعاء 3 أشخاص آخرين لمكالمة فيديو قائمة مع طرف آخر، وبذلك، يستطيع 5 مستخدمين التواصل في مكالمة فيديو واحدة في الوقت نفسه.

ومن غير الواضح ما إذا كانت واتس آب تخطط لإتاحة هذه الميزة للجميع، حتى الذين لا يستخدمون واتس آب بيتا على أندرويد.

المصدر: غادجت

فادية سنداسني

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