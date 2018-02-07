واتس آب تختبر ميزة جديدة لمكالمات الفيديو

تختبر واتس آب ميزة جديدة لمكالمات الفيديو على منصتها، والتي من المنتظر أن تطلقها قريبا بشكل رسمي عبر نظام أندرويد.

ورصدت الميزة الجديدة التي من شأنها السماح بإجراء مكالمات فيديو جماعية عبر التطبيق، من قبل موقع "WABeta Info"، في النسخة التجريبية من واتس آب بيتا رقم "2.18.39" في نظام أندرويد.

WhatsApp beta for Android 2.18.39: new option to add participants in a group call 🔥 [***AVAILABLE IN FUTURE***] pic.twitter.com/XtAzxiSAhQ — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 5, 2018

وذكر الموقع أن إصدار التطبيق الجديد يتضمن خيارا يتيح إمكانية إضافة عدد من الأشخاص لإجراء مكالمة فيديو جماعية، ويمكن للمستخدم رؤية أيقونة التحديث الجديد في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.

وتدعم الخدمة الجديدة استدعاء 3 أشخاص آخرين لمكالمة فيديو قائمة مع طرف آخر، وبذلك، يستطيع 5 مستخدمين التواصل في مكالمة فيديو واحدة في الوقت نفسه.

ومن غير الواضح ما إذا كانت واتس آب تخطط لإتاحة هذه الميزة للجميع، حتى الذين لا يستخدمون واتس آب بيتا على أندرويد.

المصدر: غادجت

فادية سنداسني