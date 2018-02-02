تلغرام يجذب المستخدمين بميزة جديدة!

أكدت بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية أن الخبراء في تلغرام يسعون لكسب عدد أكبر من المستخدمين بإدخال ميزة "الشريط الإخباري" على إحدى نسخ التطبيق.

ووفقا لقناة "Telegram Beta" فإن "الميزة لوحظت في نسخة تلغرام Beta المخصصة للعمل مع نظام macOS لأجهزة آبل".

وبالنظر للصور التي تداولها بعض مستخدمي تلغرام، يلاحظ أن "الشريط الإخباري" يعمل بآلية معينة، فعلى المستخدم أولا تحديد القنوات التي يتابعها، ومن ثم وضعها في حقل "Feed" ليتكون عنده شريط إخباري يجمع أخبار تلك القنوات، ويمكن تفعيل إشعارات الشريط أو إيقافها في أي وقت.

كما أن الموقع الرسمي للتطبيق أتاح للمستخدمين تحميل نسخة تلغرام "Beta" المزودة بهذه الميزة والتي تحمل رقم "3.8.0".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر