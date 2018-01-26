رسالة جديدة من الرقابة الروسية إلى فيسبوك!

طالبت هيئة "روس كوم نادزور" (هيئة الرقابة) الروسية، للمرة الثانية، إدارة شركة فيسبوك بكشف سبب حذف حسابي الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على فيسبوك وإنستغرام.

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وقال فاديم سوبوتين نائب رئيس الهيئة الروسية إن "إدارة فيسبوك ادعت بأن هناك قانونا أمريكيا يلزمها بحذف حسابات رئيس جمهورية الشيشان". ما دفع الهيئة إلى المطالبة، من خلال رسالة ثانية، "بإيضاح بنود القانون التي تقضي بحذف حساب قاديروف بدقة".

وأضاف سوبوتين قائلا: "سنجري محادثات معهم. وقبل ذلك يجب أن نتلقى ردا على رسالتنا الأخيرة. والكرة في ملعبهم".

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وفي هذا السياق أشار سوبوتين إلى أن وفدا من فيسبوك سيزور روسيا، مطلع فبراير المقبل، لبحث المسائل المتعلقة بتنفيذ القوانين الروسية. وأكد أن اللقاء سيتطرق حتما إلى مسألة حذف الحسابات التابعة للمستخدمين الروس.

يذكر أن نهاية ديسمبر من العام الماضي، شهدت حذف صفحتي رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.

وعقب مطالبة هيئة الرقابة الروسية إدارة شركة فيسبوك بإيضاح سبب حذف حسابي رمضان قاديروف، صرح المتحدث الرسمي باسم شركة "فيسبوك" بأن السبب يعود إلى إدراج رمضان قديروف على قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف