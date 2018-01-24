آبل قد "تقتل" ماك بوك هذا العام

يشير تقرير جديد إلى أن آبل قررت "قتل" أجهزة "ماك بوك إير" التي طرحت في الأسواق منذ عام 2008، من قبل مؤسس الشركة الراحل، ستيف جوبز.

وربما يعود هذا القرار إلى نية الشركة إطلاق علامة تجارية لجهاز "ماك بوك" مزود بشاشة من نوع "LCD" بقياس 13 بوصة.

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ومن المفترض أن يتم إطلاق هذا الجهاز في النصف الثاني من العام 2018، على الرغم من أن آبل لم تؤكد حتى الآن أي خطط من هذا القبيل.

وبحسب تقرير موقع "Digitimes" فإن تصميم "ماك بوك" الجديد سيكون مميزا. لذلك، من المنطقي أن تقوم آبل بوقف إنتاج أجهزة ماك بوك إير، مما يجعل استبداله "خطوة منطقية".

ووفقا للتقرير، سيكون "ماك بوك" الجديد مزودا بمواصفات مميزة، ما من شأنه أن ينعكس على سعره.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني