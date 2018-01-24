 
مباشر

آبل قد "تقتل" ماك بوك هذا العام

العالم الرقمي

آبل قد
Reuters Norbert Von Der Groeben
آبل قد "تقتل" جهاز ماك بوك هذا العام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jsai

يشير تقرير جديد إلى أن آبل قررت "قتل" أجهزة "ماك بوك إير" التي طرحت في الأسواق منذ عام 2008، من قبل مؤسس الشركة الراحل، ستيف جوبز.

وربما يعود هذا القرار إلى نية الشركة إطلاق علامة تجارية لجهاز "ماك بوك" مزود بشاشة من نوع "LCD" بقياس 13 بوصة.

إقرأ المزيد
آبل تمنح المستخدمين حق إيقاف ميزة إبطاء الهواتف آبل تمنح المستخدمين حق إيقاف ميزة إبطاء الهواتف

ومن المفترض أن يتم إطلاق هذا الجهاز في النصف الثاني من العام 2018، على الرغم من أن آبل لم تؤكد حتى الآن أي خطط من هذا القبيل.

وبحسب تقرير موقع "Digitimes" فإن تصميم "ماك بوك" الجديد سيكون مميزا. لذلك، من المنطقي أن تقوم آبل بوقف إنتاج أجهزة ماك بوك إير، مما يجعل استبداله "خطوة منطقية".

ووفقا للتقرير، سيكون "ماك بوك" الجديد مزودا بمواصفات مميزة، ما من شأنه أن ينعكس على سعره.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة