تسريبات مثيرة عن الجيل الثاني من "آيفون-X"

نشر موقع "iDropNews" معلومات وصورا أكد أنها للجيل الثاني من هواتف "آيفون-X" التي تنتجها آبل.

وذكر الموقع أن من أهم التغييرات التي ستطرأ على "آيفون-X" المقبل أن "حساسات التعرف على الوجوه ستندمج مع الكاميرا الأمامية، ما سيقلل من المساحة الميتة على القسم الأعلى من الشاشة".

وستوفر هذه العملية وفقا للخبراء مساحة إضافية حتى داخل الهاتف، الأمر الذي سيمكن آبل من تزويده ببطارية مزدوجة بشكل "L"، وبسعة أكبر من البطاريات الموجودة في هواتف "آيفون-X" الحالية.

كما نوهت بعض المصادر إلى أن آبل "ستزود إحدى نسخ هواتفها المستقبيلة بمنفذين لبطاقات الاتصال SIM".

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يذكر أن بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية كانت قد أكدت عزم آبل طرح 3 هواتف جديدة هذا العام، الأول سيكون بشاشة OLED عالية الدقة 5.8 بوصة وبطارية بسعة 2700 ميللي أمبير، والثاني بشاشة LCD أقل دقة بحجم 6.1 بوصة وبطارية بحجم 2900 ميللي أمبير تقريبا.

أما الهاتف الثالث والذي سيكون الأغلى والأكثر تطورا، فسيزود بشاشة OLED عالية الدقة 6.5 بوصة وبطارية بسعة 3300 أو 3400 ميللي أمبير، فضلا عن العديد من الخصائص كميزة التعرف على الوجوه وبعض الميزات المعدلة من تلك الموجودة في هواتف "آيفون-X".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر