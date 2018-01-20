هاتف خارق من "Vivo" بكاميرا أمامية استثنائية!

استعرضت شركة "Vivo" الصينية مؤخرا نموذجين جديدين من هواتف "V7" بمواصفات تعد من الأفضل في الأسواق.

وتتمتع هواتف "V7" الجديدة، وفقا للخبراء والمهتمين بشؤون التقنية، بالأداء الممتاز الذي تضمنه أفضل التقنيات، والكاميرا الأمامية الفريدة التي أتت بدقة 24 ميغابيكسل، كواحدة من أفضل الكاميرات الأمامية الموجودة في الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

ويضمن الأداء الجبار لهواتف "V7" العديد من الميزات الفنية والتقنية ومن أهمها:

- معالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 450.

- معالج رسوميات: Adreno 506.

- ذاكرة وصول عشوائي LPDDR3 بحجم 4 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية بحجم 32 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HC/XC" بأحجام تصل إلى 256 غيغابايت.

- شاشة بحجم 5.7 بوصة وأبعاد "18:9" ودقة عرض HD+.

- كاميرا خلفية عالية الأداء بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة عدسة "f/2/0".

youtube/Vivo India

- كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، تمكن المستخدم من التقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو بدقة عالية جدا.

- منفذ مزدوج لبطاقات الاتصال قابل لاستيعاب بطاقتين من نوع "nanoSIM" يمكن استبدال واحدة منها ببطاقة ذاكرة خارجية.

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- أجهزة للاستشعار وتحديد المواقع مصممة للعمل مع تقنيات "غلوناس" و"GPS" و"BDS, A-GPS".

- مستشعرات للبوصلة الداخلية.

- بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.

- ماسح لبصمات الأصابع.

أما أبعاد الجهاز فـ (149.3х72.8х7.9) ملم، ووزنه 139 غراما.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر