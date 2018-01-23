وداعا لإشعارات واتس آب المزعجة!

يخطط واتس آب لإطلاق ميزة جديدة تتيح تنظيم الإشعارات بحسب أهميتها وحظر المزعجة منها.

وتسمح الميزة للمستخدمين بتحديد أنواع الإشعارات المهمة، أو التي لا يرغبون برؤيتها، مثل الإشعار الذي يظهر عند محاولة إرسال ملف كبير.

وتم تحديث تطبيق المراسلة المملوك من قبل فيسبوك، لدعم قنوات الإشعارات، وهي ميزة جديدة في أندرويد، طُرحت مع إطلاق نظام أوريو العام الماضي.

ويقدم واتس آب 10 فئات لقنوات الإشعارات، والتي يمكن التحكم بكل منها على حده، وهي: إشعارات المجموعة، إشعارات الرسائل، النسخة الاحتياطية لتاريخ الدردشة، تنبيهات التطبيق الحرجة، إشعارات الفشل، تشغيل الوسائط، الإشعارات غير المصنفة، الإشعارات الأخرى، إرسال الملفات، وأخيرا الإشعارات الصامتة.

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وتحتوي كل فئة على عدة خيارات مختلفة، ويمكنك تفعيل إشعارات كل فئة أو إيقافها أو تصنيفها على أنها عاجلة، أو ذات أولوية عالية (تفعيل الصوت)، متوسطة (بدون صوت)، أو منخفضة.

ويمكن للمستخدمين تحديد صوت كل إشعار، وعدم السماح بظهور المحتوى على شاشة الهاتف. ويمكن تفعيل هذه الميزة، من خلال الضغط على إشعار واتس آب الوارد حديثا، واختيار خيار "جميع الفئات"، الذي يظهر مع استمرار الضغط.

ومن غير المرجح أن يُحدث دعم واتس آب لقنوات الإشعارات تغييرا جذريا في طريقة استخدام التطبيق.

ورصدت هذه الميزة لأول مرة من قبل Android Police، ويُقال إنها متوفرة حاليا في النسخة التجريبية من واتس آب.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا