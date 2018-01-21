إنتل تدخل عالم تقنيات الـ "3D" بقوة

أعلن عملاق صناعة الإلكترونيات "إنتل" عن بدء بيع تقنيات "3D" البصرية الجديدة المخصصة للروبوتات وأجهزة الكمبيوتر والطائرات بدون طيار.

وحول هذه التقنيات قالت مصادر مقربة من إنتل: "بدأت الشركة ببيع جيل جديد من كاميرات RealSense المزودة بتقنيات 3D البصرية المخصصة للعديد من الأجهزة والمعدات الإلكترونية كالروبوتات والكمبيوترات والطائرات المسيرة. هذه الكاميرات مزودة بمعالجات D4 البصرية، ومخصصة لتحصل على طاقتها وتقوم باستقبال ونقل البيانات عبر الـ USB".

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وهذه الكاميرات وفقا للخبراء في إنتل مصممة للعمل في كافة الظروف، في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وحتى ضمن أصعب الظروف المناخية، فضلا عن قدرتها على التعامل مع تقنيات الواقع المعزز الحديثة.

وفيما يخص كاميرات "D415" التي تنتمي لسلسلة RealSense والمزودة بمنظومة رؤية ضيقة نسبيا، فستتاح في الأسواق بسعر 145 دولارا تقريبا. أما كاميرات "D435" المزودة بتقنيات تمكنها من رؤية أوسع، فستباع بسعر أعلى بقليل يبدأ من 149 دولارا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر