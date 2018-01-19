ميزو تطرح هاتفا بميزة فريدة!

استعرضت شركة ميزو الصينية مؤخرا هاتف "M6s" الذي جاء بميزة غير متوفرة في باقي الهواتف الذكية.

وتميز الهاتف بماسح بصمات الأصابع الموجود على جانب الهاتف تحت زر فتح وإقفال الشاشة، الأمر الذي يجعله مميزا عن جميع الهواتف الذكية المزودة بتلك التقنيات. كما أن الماسح سريع الأداء، بحيث يمكن المستخدم من إقفال الشاشة وفك القفل في غضون 0.2 ثانية فقط.

أما فيما يتعلق بباقي مواصفات الجهاز فيشير الخبراء في ميزو إلى أنه جاء مزودا بـ:

- شاشة بحجم 5.7 بوصة بدقة عرض HD+ وأبعاد "18:9".

- هيكل متين معدني.

- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 32 أو 64 غيغابايت.

youtube/SUNSHINE Creative Trends

- معالج سريع الأداء Samsung Exynos 7872.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة "f/2.0".

- بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع.

ومن المنتظر أن يطرح هذا الجهاز رسميا في الأسواق بسعر 155 دولارا فقط للنسخة المزودة بذاكرة 32 غيغابايت، أم النسخة بذاكرة 64 غيغابايت فسيبلغ ثمنها 186 دولارا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر