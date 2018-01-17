قرصنة "مزدوجة" لمستخدمي آبل

أعلنت شركة ESET في بيان صحفي أن مستخدمي أجهزة آبل تعرضوا إلى هجمة قرصنة جديدة.

وأوضح الخبراء أن هذه الهجمات تستخدم طريقة الإرسال المزدوج بهدف سرقة المعلومات الشخصية. ففي البداية، يتلقى المستخدمون رسائل وهمية تتضمن إشعارا بشراء سلعة في App Store، مع أن الشخص لم يفعل ذلك.

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وتتضمن هذه الرسائل فتح الملف المرفق مع "إيصال" يؤدي إلى موقع وهمي. وبعد إدخال معرف آبل ومفتاح الموقع الوهمي، يُطلب من الشخص تحديث البيانات المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى سرقتها لاحقا.

وبغض النظر عن قيام المستخدم بشكف البيانات المطلوبة، فإنه يستلم رسالة وهمية ثانية من قسم الخدمات التقنية، تطلب منه إدخال المعلومات الشخصية مرة أخرى للضرورة.

لذلك تنصح شركة ESET بالحذر من هذه الرسائل التي تطلقها جهات مشبوهة، وقد تحتوي على كلمات عامة مثل "عزيزي الزبون" ومرفقات غريبة، بدلا من التوجه إلى الشخص باسمه الذي قام بتسجيله مسبقا على حسابه في شركة آبل.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما