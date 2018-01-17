متفوقا على البشر.. الذكاء الاصطناعي يحقق إنجازا تاريخيا

تقدم النموذج الحاسوبي لشبكة الأعصاب الذي أعدته شركة الإنترنت "علي بابا غروب" لأول مرة على الإنسان فيما يتعلق باجتياز اختبار فهم النصوص المقروءة.

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ويعد SQuAD (Stanford Question Answering Dataset) مجموعة من البيانات تتضمن ما يزيد على 100 ألف سؤال والعدد نفسه من الإجابات القائمة على 500 مقال في ويكيبيديا. وهو تابع لجامعة ستانفورد كواحد من أعقد الاختبارات في مجال المعالجة المعرفية للنصوص

وقد اجتاز البرنامج منذ أيام هذا الاختبار وتلقى 82.44 نقطة، ما يزيد عن أعلى مؤشر (82.304) حققه الأشخاص المشاركون فيه.

ووصف ناطق باسم معهد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (iDST) التابع لشركة الإنترنت المذكورة تلك النتيجة بأنها إنجاز تاريخي.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف