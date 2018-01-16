إنترنت مجاني في العراق ودول أخرى قريبا

واجهت خطط فيسبوك لتوفير خدمة إنترنت مجاني في جميع أنحاء العالم نكسات عدة، ولكن شركة أخرى متخصصة في مجال الاتصالات، وعدت بجعل الإنترنت في كل مكان واقعا عمليا.

وتنوي شركة "Quika" التي تقودها شركة "تاليا" الرائدة في مجال الأقمار الاصطناعية، إطلاق خدمة أنترنت فضائي مجاني في الربع الثاني من عام 2018.

إقرأ المزيد

وتعد هذه الشبكة واعدة بتوصيل خدماتها إلى البلدان النامية حيث يوجد نقص في البنية التحتية (وخاصة في المناطق الريفية)، مما يجعل الوصول إلى الإنترنت التقليدي أمرا غير ممكن لمعظم الناس.

ومن المنتظر أن تنطلق الخدمة في أفغانستان والعراق ومعظم دول إفريقيا، وهناك وعود بتوسيع نطاق الخدمة لتشمل عددا أكبر من البلدان في وقت لاحق.

وستقوم الشركة بتمويل مشروعها بالاستعانة بعائدات خدماتها التي تقدمها للشركات والمؤسسات الكبيرة، وعلى الرغم من أن الاتصال بالإنترنت سيكون مجانيا، إلا أن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة سيضطرون لشراء بعض الأجهزة اللازمة والمعدات الخاصة لضمان أداء أفضل.

وتعتمد استراتيجية الشركة أيضا على وجود عدد كاف من العملاء من الشركات لدعم خططها، ومن المتوقع ألا تكون الخدمة سريعة بما فيه الكفاية في حال كان هناك عدد كبير من المستخدمين.

وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فمن المتوقع أن تفي الشركة بوعودها ليشهد النصف الثاني من العام الجاري وصول هذه الحزمة الفضائية للمستخدمين.

وتوفر غوغل فعليا بعض الإنترنت المجاني بالاعتماد على البالونات التي تطلقها في السماء، إلا أن خدماتها هذه ما تزال محدودة.

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني