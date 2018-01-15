تويتر تعود لتوثيق حسابات مستخدميها في سرية تامة

حظيت تويتر عام 2017، باهتمام كبير بعد محاولاتها خلق توازن بين حماية حرية التعبير وتنفيذ سياساتها لحماية المستخدمين من المضايقات.

ومن بين الخطوات التي اتخذتها الشركة كان التوقف عن تمكين المستخدمين من الحصول على علامة التوثيق، فضلا عن إزالة علامة التحقق الزرقاء من حسابات المستخدمين الذين ينتهكون قواعدها.

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وتوقفت المنصة عن تلبية طلبات مستخدميها بالحصول على العلامة الزرقاء، منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، إلا أنها عادت إلى توثيق الحسابات خلال الأيام القليلة الماضية في هدوء وبسرية تامة.

وذكرت شركة "Fast Company" أن حساب الكاتب مايكل وولف، صاحب كتاب "Fire and Fury" الذي يروي مسيرة ترامب، قد حصل على علامة التحقق الزرقاء خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تشير السجلات إلى أن حسابه تم توثيقه، في الفترة ما بين 3 و7 يناير الجاري، بالنظر إلى أن كتابه نشر في 5 يناير.

وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو واضحا حتى الآن ما إذا كانت تويتر تخطط لاستئناف تمكين مستخدميها من الحصول على علامة التحقق الزرقاء.

وفي حال كان حساب وولف أول من يحصل على هذه العلامة، فمن المتوقع أن الشركة قد بدأت بتنفيذ مجموعة جديدة من القواعد التي تتعلق بسياسات حماية المستخدمين من الإزعاج والمضايقات والعنف وغير ذلك.

وعلقت تويتر على هذا الحدث بالقول إنها ما تزال تتحقق من طلبات الحصول على علامة التوثيق بمساعدة شركاء موثوق بهم، حيث تتعاون فرق تابعة لتويتر في جميع أنحاء العالم عن كثب مع الشركاء للتحقق من حسابات محددة.

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني