غوغل تحذف تطبيقات من متجرها بسبب إعلانات إباحية

حذفت غوغل 60 لعبة من متجرها الإلكتروني "بلاي ستور" بعد أن كشفت تحقيقات شركة أمنية عن برمجية خبيثة تعرض الإعلانات الإباحية في تطبيقات الألعاب التي تستهدف غالبيتها الأطفال.

وتشمل بعض التطبيقات تلك التي تم تحميلها أكثر من مليون مرة مثل "Five Nights Survival Craft"، و"McQueen Car Racing Game" والتي تقوم على شخصيات استديوهات بيكسار للرسوم المتحركة التابعة لشركة والت ديزني، في أفلام السيارات.

وتدعى البرمجية الخبيثة "Adult Swine"، وقالت شركة "Check Point" الأمنية، إن البرمجية تعرض إعلانات غير ملائمة وإباحية وتحاول خداع المستخدمين لشراء تطبيقات معينة.

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وقالت متحدثة باسم غوغل لصحيفة "فايننشل تايمز": "لقد أزلنا التطبيقات من متجر بلاي ستور، وعطلنا حسابات المطورين وسنستمر في توجيه تحذيرات قوية لأي شخص يقوم بتثبيت هذه التطبيقات. ونقدر عمل شركة Check Point للمساعدة في الحفاظ على سلامة المستخدمين".

وعندما يتم تثبيت هذه البرمجيات الخبيثة على الهاتف، ينتظر قيام المستخدم بفتح جهازه لتبدأ البرمجية نشاطها الخبيث. وقد قام عدد من المستخدمين بترك تعليقات على بعض التطبيقات في متجر بلاي ستور لتحذير الآباء والأمهات من تحميلها على أجهزة أطفالهم، وقد أشارت شركة "Check Point" أيضا إلى أن هذه البرمجيات الخبيثة تختبئ داخل تطبيقات الألعاب لعرقلة إزالتها.

كما أن التطبيقات تعرض إشعارات وهمية تبين أن الهاتف قد أصيب بفيروس، وتوفر رابطا ضارا لـ"منظف فيروس" وهمي، وتتضمن الإعلانات الأخرى محاولة لخداع المستخدم بوضع رقم هاتفه الخاص عن طريق إخباره بأنه قد فاز بجائزة ما، ثم يتم استخدام رقم الهاتف للتسجيل في خدمات أخرى.

وتتمتع غوغل بخاصية أمان تسمى "Google Play Protect"، والتي تتحقق من التطبيقات عند تنزيلها وتفحص جهازك بشكل دوري من أجل إزالة التطبيقات الضارة، كما أشارت غوغل إلى اعتمادها برنامجا يدعى "Family collection" يساعد الآباء والأمهات على معرفة السن المناسب لفحوى هذه التطبيقات على متجر بلاي ستور، من أجل ضمان تجربة لعب آمنة للأطفال، موضحة أن الإعلانات المخلة داخل التطبيقات ليست إعلانات غوغل.

المصدر: ذي فيرج

فادية سنداسني