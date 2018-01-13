يوتيوب تشدد الرقابة على محتويات القنوات الشهيرة

أصبح من الواضح منذ أواخر العام الماضي، أن يوتيوب تواجه مشكلة في ما يتعلق بمحتوى منصتها، حيث سحبت شركات كبرى إعلاناتها بسبب ظهور محتوى غير ملائم نشرته أكثر القنوات شهرة.

وفي أعقاب الضجة التي أثارها فيديو لوغان بول، أحد أشهر المدونين على يوتيوب، سخر فيه من جثة شخص انتحر في غابة أوكيغاهارا في اليابان، قررت يوتيوب البدء بفحص أشرطة الفيديو التي نشرتها القنوات الأكثر شعبية على منصتها، وفقا لوكالة بلومبرغ.

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وقامت إدارة يوتيوب بإزالة قناة بول من قائمة القنوات المفضلة لدى المعلنين، كرد فعل على مقطع الفيديو الذي أزاله هو بدوره من قناته عقب الجدل الواسع الذي أثاره.

وبالنسبة لمنشئي المحتوى الذين ما يزالون يتمتعون بميزة القنوات المفضلة "YouTube's Google Preferred"، فستفحص حساباتهم للتأكد من ملائمة محتواها للعلامات التجارية التي تشتري مساحة إعلانية على شريط الفيديو. ولتجنب تكرار مثل هذه الحادثة، ستعتمد يوتيوب على خوارزميات وعلى فريق يقوم بمشاهدة مقاطع القنوات التي تعتبر مميزة عند المعلنين، لإزالتها بشكل فوري من تلك القائمة عند مخالفة شروط الاستخدام ونشر محتوى غير ملائم، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني