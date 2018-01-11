إل جي تزيد وارداتها إلى آبل

أكدت مصادر مقربة من إل جي عزم الشركة زيادة وارداتها من الإلكترونيات المخصصة للأجهزة الذكية إلى شركة آبل.

وتعليقا على الموضوع قال موقع The Investor: "تفيد مصادرنا بأن إل جي ستزيد من واردات المعدات المخصصة لميزة التعرف على الوجه Face ID إلى شركة آبل، حيث ستستفيد الشركة من تلك التقنيات في هواتفها وحواسبها اللوحية الجديدة التي ستطرحها العام الجاري".

وتبعا للموقع فإن "آبل استثمرت في LG Innotek نحو 821 مليون يورو بهدف الحصول على التقنيات المذكورة، والمفاوضات بين مدراء الشركتين ما تزال مستمرة، منذ نوفمبر العام الماضي".

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تأتي تلك الأخبار في الوقت الذي أكدت فيه العديد من المواقع أن آبل تتحضر لإطلاق 3 هواتف جديدة وحاسب لوحي العام الجاري، حيث من المتوقع أن تزود جميع تلك الأجهزة بميزة التعرف على الوجوه "Face ID" التي جاءت في "آيفون-X" آخر الهواتف التي طرحتها في الأسواق.

أما فيما يتعلق بالحاسب اللوحي المنتظر أن تطرحه آبل هذا العام، فقد قالت العديد من المواقع أن iPad الجديد سيأتي بمواصفات مميزة وسعر منافس، حيث سيأتي بشاشة عالية الدقة بمقاس 9.7 بوصة خالية من زر "Home" على غرار هواتف "آيفون-X"، ومزودا بقلم ذكي سيسهل على المستخدم استعمال تطبيقات الجهاز، ويمكنه من الرسم والكتابة بشكل أكثر سلاسة وعملية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر