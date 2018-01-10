وزارة الدفاع الروسية تتخلى عن "ويندوز"

أكد مصدر مطلع في وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة قررت التخلي كليا عن أنظمة ويندوز في الحواسب المستخدمة في مكاتبها واعتماد أنظمة تشغيل "Astra Linux" المطورة محليا.

ووفقا لدميتري دونسكوي المسؤول في شركة "روسبيتيخ" للصناعات العسكرية في روسيا فإن "البلاد بدأت بتطوير أنظمة Astra Linux المذكورة منذ العام 2010، وبعد نجاح تلك الأنظمة في العمل بدقة مع الكثير من الكمبيوترات الخاصة التابعة لعدد من القطع العسكرية في البلاد، قررت وزارة الدفاع في البلاد التخلي عن أنظمة ويندوز التي تطورها مايكروسوفت الأمريكية والاعتماد على أنظمة التشغيل المحلية بشكل كلي".

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من جانبها قالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن "وزارة الدفاع في البلاد قامت في الفترة الأخيرة بتغيير أنظمة تشغيل الكثير من الحواسيب المسؤولة عن التحكم الآلي بالمعدات العسكرية التابعة للجيش الروسي، وتعمل حاليا على استخدام أنظمة Astra Linux المطورة محليا في جميع الحواسيب التابعة لها. ومن المقرر أن تصبح تلك الأنظمة معتمدة حتى في الهواتف الذكية والحواسب اللوحية التي يستخدمها العاملون في الوزارة".

ويوضح الخبراء أن "تلك الخطوات المتبعة من قبل وزارة الدفاع الروسية جاءت لتعزيز الإجراءات الأمنية، ومنع المخترقين وقراصنة الإنترنت من اختراق أجهزتها".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر