مايكروسوفت تقتل أجهزتها ببرنامج التصحيح الجديد

أدى التصحيح الجديد الذي نشرته شركة مايكروسوفت إلى تعطل عدد من الحواسب الآلية التي تستخدم معالجات AMD.

وتوقفت شركة مايكروسوفت عن نشر التجديد لبرامج الحماية لويندوز، والتي كان من المزمع أن تحمي الأجزاء الأكثر عرضة للقرصنة في الشرائح متناهية الصغر Meltdown وSpectre. وأصبح هذا التصحيح سببا في توقف عدد من الحواسب الآلية التي تحمل معالجات من طراز AMD عن العمل بالكامل.

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كما تلقت شركة مايكروسوفت شكاوى من مالكي شرائح AMD، تفيد بأن حواسبهم الآلية لم تتمكن من بدء العمل عقب تحميل التحديث الجديد من ويندوز. وتعمل الشركة الآن على إصلاح هذه المشكلة، والتي تلقي بالذنب فيها على شرائح AMD، وتنصح بزيارة موقع الدعم الفني بالشركة.

وتسمح شرائح Meltdown للبرامج بقراءة أي معلومات في ذاكرة الحاسب الآلي، بما في ذلك نواة الذاكرة. في الوقت الذي تسمح فيه Spectre باختراق ذاكرة الكومبيوتر بمعزل عن البرامج، فيتمكن الهاكر من مهاجمة معالجات Intel ،AMD64 ،AMD. وقد اكتشف هذا العيب في منتصف عام 2017، ولم تتمكن مايكروسوفت من إصدار تصحيح لهذا العيب سوى مطلع العام الحالي.

المصدر: ذي فيرج

محمد صالح