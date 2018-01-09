إنستغرام يهنئ مستخدميه برأس السنة على طريقته!

يقدم موقع إنستغرام ميزة تتيح للمستخدمين نشر صورهم عبر هاشتاغ "#bestnine2017"، احتفالا بنهاية العام.

ويمكن للمستخدمين جمع أكثر 9 صور شعبية نُشرت على الموقع الاجتماعي هذا العام، ولكن الأمر يحتاج لاستخدام خدمة منفصلة.

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ويعد 2017bestnine.com موقعا مخصصا لإعداد مجموعة الصور، وكل ما عليك القيام به هو كتابة اسم المستخدم في مربع التعريف على إنستغرام، والضغط على Get للحصول على ملف أجمل 9 صور نشرتها هذا العام.

وتتيح الميزة إمكانية قيام كل مستخدم بإنشاء أفضل 9 صور خاصة به، دون السماح لخدمة الطرف الثالث بالاطلاع على الصور.

الجدير بالذكر، أن إنستغرام طرحت ميزة جديدة تتيح إمكانية متابعة "الهاشتاغ" كما الحسابات، وتعد هذه الخطوة كبيرة وهامة من قبل الموقع الاجتماعي، والتي ينبغي أن تجعل الصورة الرئيسية الخاصة بك أكثر جاذبية.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا